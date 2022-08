Angeliño-Zukunft geklärt

Nottingham Forest, Brighton & Hove Albion und West Ham United haben ihre Visitenkarte bei Angeliño abgegeben. Angeboten wurde der Spanier auch beim FC Barcelona. Die Zukunft des Linksverteidigers liegt aber weiterhin in der Bundesliga.

Fabrizio Romano zufolge ist zwischen Leipzig und der TSG Hoffenheim so gut wie alles klar. Auch mit dem Spieler selbst seien nur noch finale Details zu klären. Ob Angeliño verliehen oder verkauft wird, bleibt ungewiss.

Schon in der nächsten Woche könnte Angeliño laut Romano im Kraichgau vorgestellt werden. Dort nimmt er dann den Platz von David Raum ein. Der 24-Jährige hatte Hoffenheim in Richtung Leipzig verlassen. Philipp Max (28) von der PSV Eindhoven dürfte nun kein Thema mehr in Sinsheim sein.