Hoffenheim bindet Akpoguma

Kevin Akpoguma (28) bleibt bei der TSG Hoffenheim. Der Innenverteidiger hat seinen bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig um zwei weitere Spielzeiten bis 2026 verlängert. TSG-Manager Alexander Rosen schwärmt: „Kevin ist ein Spieler, der mit jeder Faser seines Körpers die pure Leidenschaft für die TSG ausstrahlt. Er lebt auf und neben dem Platz die Werte, für die wir stehen wollen und mit seinem leidenschaftlichen Einsatz, seiner enormen Geschwindigkeit und seiner kompromisslosen Spielweise setzt er Zeichen und geht voran.“

Akpoguma, in der abgelaufenen Saison 30 Mal im Einsatz, sagt: „Das ist mein Verein, die TSG liegt mir extrem am Herzen. Auch in für mich persönlich schweren Zeiten, haben die Verantwortlichen immer an mich geglaubt. Ich habe eine intensive Bindung zur TSG und der gesamten Region aufgebaut und möchte mit meiner Vertragsverlängerung etwas zurückgeben. Jeder der mich kennt weiß, dass ich für diesen Klub immer alles geben werde.“

