Matarazzo-Nachfolger: Ilzer übernimmt in Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim hat einen Nachfolger für Pellegrino Matarazzo gefunden. Wie der Bundesligist offiziell verkündet, übernimmt Christian Ilzer als Cheftrainer. Der 47-Jährige unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Berichten zufolge wird eine Ablöse von 1,5 bis drei Millionen Euro fällig.

Ilzer wechselt von Sturm Graz zur TSG. Damit erweitert sich die Grazer Verbindung in Hoffenheim um ein weiteres Mitglied. Auch Geschäftsführer Sport Andreas Schicker und der Technische Direktor Paul Pajduch waren kürzlich vom österreichischen Meister in den Kraichgau gekommen.

„Ich kenne und schätze Christian durch unsere Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass er der Trainer ist, der ideal zu der Idee passt, die ich mir für die TSG Hoffenheim vorstelle“, so Schicker, „sein Spielstil steht für Klarheit und hohe Intensität. Das deckt sich hervorragend mit der DNA der TSG. Er hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er es schafft, mit seinen Mannschaften attraktiven Fußball zu spielen und dabei auch einzelne Spieler weiterzuentwickeln.“

Ilzer selbst sagt: „Ausschlaggebend für die Entscheidung waren für mich mehrere Dinge. Zum einen ist Hoffenheim ein sehr spannender Verein, in dem großes Potenzial steckt, genauso wie in der Mannschaft selbst. Darüber hinaus spielt die TSG auch auf internationaler Bühne, und nicht zuletzt bekomme ich die besondere Möglichkeit, wieder mit einer Vertrauensperson wie Andreas Schicker zusammenarbeiten zu können.“

Ilzer stand seit 2020 in Graz an der Seitenlinie. Mit seinem Team gewann der 47-Jährige in der vergangenen Saison die österreichische Meisterschaft und beendete damit die Serie von RB Salzburg, das zuvor zehnmal in Folge die Liga gewinnen konnte.