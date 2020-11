Neuer Klub für Halilovic

Alen Halilovic setzt seine Karriere in England fort. Wie Zweitligist Birmingham City mitteilt, hat der 24-jährige Kroate einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Seit seiner Vertragsauflösung beim AC Mailand Anfang Oktober war der offensive Mittelfeldspieler vereinslos.

Eine Vergangenheit hat Halilovic auch in der Bundesliga. 2016 hatte der Hamburger SV den Linksfuß mit großen Vorschusslorbeeren vom FC Barcelona verpflichtet. Letztlich bestritt Halilovic aber nur sieben Partien (ein Tor) für die Rothosen, ehe er weiterzog. Nun soll auf der Insel der Durchbruch gelingen.

BOSS signing! ✍️🔵



We are delighted to announce the arrival of Alen Halilović.