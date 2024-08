Zwei Neue im Visier: Planänderung bei Werder

Werder Bremen bastelt noch immer am Kader für die anstehende Bundesligasaison. Der Tabellenneunte der vergangenen Spielzeit möchte erneut eine ruhige Saison abseits des Abstiegskampfes spielen und schielt zumindest mit einem Auge auch auf die internationalen Plätze, die im Mai noch knapp verpasst wurden. Doch die Mannschaft steht noch nicht komplett – entgegen aller Ansagen in der Sommerpause.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Das Bestreben war, die Mannschaft frühestmöglich beisammenzuhaben. Für das Gerüst des Teams gilt das auch. Aber auch wir sind natürlich abhängig vom Markt und der hat sich durch die EM gezogen“, erklärt Profi-Boss Peter-Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘. Ursprünglich sei es die klare Absicht gewesen, den Kader früher als in den vergangenen Jahren beisammenzuhaben, um der Mannschaft genug Zeit zu geben, sich richtig einzuspielen. Nun kommt es jedoch zur Planänderung – Transfers kurz vor Ende der Wechselperiode sind nicht mehr ausgeschlossen, sondern sogar höchstwahrscheinlich.

Lese-Tipp

Werder: Die Details zum Kownacki-Deal

Türen können sich noch öffnen

„In der Regel kommt ganz am Schluss noch mal Bewegung in den Transfermarkt, was Neuzugänge und Abgänge betrifft. Und das kann dann für uns von Vorteil sein, da sich dann die eine oder andere Tür in den verbleibenden zwei Wochen noch öffnen kann“, so Niemeyer. Da auch andere Klubs erst relativ spät auf dem Markt aktiv werden, könnte es sein, dass kurz vor Ende noch Spieler für günstige Ablösen auf den Markt kommen, die dem Nordklub in dieser Saison weiterhelfen können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Werder muss zudem wohl noch auf Abgänge reagieren, die sich aktuell abzeichnen. Neben dem Dauerthema Marvin Ducksch (30) geht es dabei beispielsweise auch um Dawid Kownacki (27), der die Grün-Weißen wohl zeitnah per Leihe in Richtung Fortuna Düsseldorf verlassen wird. Als Ersatz hat Werder dem Vernehmen nach Ante Crnac (20) vom polnischen Erstligisten Raków Czestochowa im Blick.

Werner rechnet mit Neuzugängen

Zudem sucht Bremen auch noch nach einem weiteren Spieler für die defensive Außenbahn. Dort stehen mit Mitchell Weiser (30), Felix Agu (24) und Olivier Deman (24) lediglich drei Spieler unter Vertrag. Werder soll Interesse an der Verpflichtung des 24-jährigen Linksverteidigers Owen Wijndal von Ajax Amsterdam haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dieser wird bei dem niederländischen Traditionsklub nicht mehr benötigt und könnte gegen Ende der Transferperiode günstig zu haben sein. Trainer Ole Werner rechnet jedenfalls fest mit weiteren Neuzugängen in den kommenden zwei Wochen: „Ich bin optimistisch, dass wir bis zum Ende des Transferfensters noch Verstärkungen sehen.“