Sippel bleibt bei Gladbach

Tobias Sippel hängt noch ein Jahr dran. Wie Borussia Mönchengladbach verkündet, hat der 35-jährige Torwart-Routinier seinen auslaufenden Vertrag bis 2024 verlängert. „Tobi hat in seinen bald acht Jahren bei Borussia viel erlebt und war dabei stets eine zuverlässige Nummer zwei. Er war immer da, wenn er gebraucht wurde. Nun hat sich seine Rolle ein wenig verändert, aber er bleibt ein wichtiger Faktor für uns – auf und neben dem Platz“, erklärt Sportdirektor Roland Virkus die Verlängerung.

Sippel kam in dieser Saison bereits sechsmal in der Bundesliga zum Einsatz, ist bei den Fohlen aber eigentlich nur noch die Nummer drei in der Torhüter-Hierarchie hinter Jonas Omlin (29) und Jan Olschowsky (21). 2015 war er vom 1. FC Kaiserslautern an den Niederrhein gewechselt.

