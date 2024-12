Wintertransfers: 5 heiße Gerüchte aus der Bundesliga

Christoph Kramer

Mittelfeld - 33 Jahre - vereinslos

Im Sommer löste der Weltmeister seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach auf. „Ich dachte, wenn ich auf den freien Markt komme, sagen alle: Bitte komm zu mir. Das war aber gar nicht so“, offenbarte Kramer im Podcast ‚Copa TS‘ und bot sogar an, irgendwo „für Nüsse“ zu spielen. Das könnte er nun künftig für einen seiner Ex-Klubs machen:

Liga-Schlusslicht VfL Bochum beschäftigt mittlerweile Dieter Hecking als Trainer, mit dem Kramer schon in Gladbach zusammenarbeitete. VfL-Geschäftsführer Ilja Känzig öffnete am Sonntag bei ‚Bild TV‘ die Tür: „Die hatten auch ein ganz gutes Verhältnis. Es würde daher ganz im Speziellen passen.“ Mit seiner Erfahrung könnte Kramer das Bochumer Zentrum stärken.

Randal Kolo Muani

Angriff - 26 Jahre - Paris St. Germain

PSG-Trainer Luis Enrique spielt lieber ohne echten Stürmer als mit seinem 95-Millionen-Mann in vorderster Front. Höchste Eisenbahn also für eine Luftveränderung. RB Leipzig hat so seine Schwierigkeiten mit dem Toreschießen in der laufenden Saison und wird nun schon eine Weile mit Kolo Muani in Verbindung gebracht. Eine Leihe mit Kaufoption könnte das Mittel der Wahl sein. Auch die AS Monaco zeigt Interesse an Kolo Muani.

Kevin Diks

Abwehr - 28 Jahre - FC Kopenhagen

Schon im Sommer war Borussia Mönchengladbach am Innenverteidiger dran. Zuletzt machten neue Gerüchte die Runde. Im Sommer läuft Diks‘ Vertrag in Dänemark aus, es besteht nun im Januar also die letzte Chance auf eine kleine Ablöse. Gladbach ist im Abwehrzentrum zwar prominent, aber nicht sonderlich breit aufgestellt. Trainer Gerardo Seaone beschrieb es zuletzt so: „Als jetzt Nico Elvedi ausfiel, hätte schon nichts mit Marvin Friedrich passieren dürfen, sonst wäre es eng geworden.“ Und explizit zum Thema Winterzugänge: „Wenn uns jemand mittelfristig hilft und wir das jetzt realisieren können, dann werden wir uns damit beschäftigen“

Mathys Tel

Angriff - 19 Jahre - FC Bayern

Das Offensivjuwel schaffte in der Hinrunde nicht den erhofften Durchbruch. Seine Zahlen schrumpften sogar im Vergleich zum Vorjahr. Nun sind sich eigentlich alle Beteiligten einig: Tel braucht eine Leihe in der Rückrunde. Die Bundesligakonkurrenten RB Leipzig und Werder Bremen sowie La Liga-Klub FC Villarreal beschäftigen sich nach FT-Infos mit einem Tel-Gastspiel. Gerüchte kursierten außerdem schon um den VfB Stuttgart, Gladbach, Lazio Rom und Nottingham Forest. Tel kann also womöglich zwischen zahlreichen Optionen wählen.

Tim Lemperle

Angriff - 22 Jahre - 1. FC Köln

Das Eigengewächs ist Kölns bester Torschütze – und geht spätestens im Sommer ablösefrei. FT enthüllte Lemperles Zusage an die TSG Hoffenheim schon vor rund drei Wochen exklusiv. Mittlerweile kursieren auch Gerüchte um einen Wechsel schon im Januar. Dann könnte Köln ein halbes Jahr vor Vertragsablauf noch einen netten Betrag zur Aufrüstung des eigenen Zweitliga-Kaders einnehmen.