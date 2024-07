Nach Thuram: Wildert Juve erneut in Nizza?

Nach Khéphren Thuram (23) beschäftigt sich Juventus Turin mit einem weiteren Spieler vom OGC Nizza. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, will sich die Alte Dame mit Innenverteidiger Jean-Clair Todibo verstärken. Man plane mit einer Leihe mit anschließender Kaufoption für den 24-Jährigen, der laut der italienischen Zeitung einem Transfer nicht abgeneigt ist. Todibo, der vor drei Jahren an den FC Schalke verliehen war, ist noch bis 2027 an Nizza gebunden.

Bereits im Juni hat Manchester United ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro für den Franzosen abgegeben, die UEFA schob dem Transfer aber einen Riegel vor, da United und Nizza mit dem Chemiekonzern Ineos denselben Besitzer teilen. Zuletzt kursierten auch Gerüchte über das Interesse von Aston Villa und den Bundesligaklubs Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.