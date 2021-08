Bergamo nimmt Zakaria ins Visier

Denis Zakaria wird Borussia Mönchengladbach voraussichtlich in diesem Transferfenster verlassen. Das bestätigte erst kürzlich Sportdirektor Max Eberl: „Bei Zakaria gibt es das eine oder andere, was sehr konkret wird. Da muss man sehen, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert.“

Und weiter: „Denis hat eine Vertragsverlängerung Ende letzten Jahres erst mal ausgeschlossen. Er hat die Idee und auch die Vorstellung, vielleicht in diesem Sommer was zu machen. Da gibt's kein böses Blut. Das ist eine völlig legitime Aussage, die ein Spieler treffen kann.“

Bergamo an Zakaria dran

Neben der AS Rom und der SSC Neapel streckt nun offenbar ein weiterer Serie A-Klub die Fühler nach dem defensiven Mittelfeldspieler aus. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, hat Atalanta Bergamo den 24-Jährigen ins Visier genommen. Dem Bericht zufolge wollen die Italiener in den nächsten Stunden einen Versuch unternehmen, den Transfer abzuschließen.

Zakarias Vertrag bei den Gladbachern ist noch bis 2022 datiert. Dieser Sommer ist daher die letzte Möglichkeit für die Fohlen, eine angemessene Ablöse für den Schweizer zu kassieren. In Bergamo wären ausreichend finanzielle Ressourcen vorhanden, um einen Zakaria-Transfer zu realisieren. Erst kürzlich verkauften die Bergamasci Cristian Romero (23) für kolportierte 50 Millionen Euro an Tottenham Hotspur.