Kleindienst-Ersatz: Heidenheim verpflichtet Kaufmann

Der 1. FC Heidenheim hat einen Neuzugang vermeldet. Mikkel Kaufmann wechselt von Union Berlin an die Brenz. Beim Europa Conference League-Teilnehmer unterschreibt der wuchtige Angreifer einen Vertrag bis 2028.

In Heidenheim folgt Kaufmann auf Tim Kleindienst, der in der vergangenen Saison mit zwölf Toren bester Torschütze war. Für sieben Millionen Euro wechselt Kleindienst zu Borussia Mönchengladbach, Kaufmann soll dabei helfen, die Lücke im Kader zu schließen. Der 23-Jährige war in der abgelaufenen Spielzeit nur einmal in der Lage, sich in die Torschützenliste einzutragen.

„Mikkel ist ein Stürmer, der den Gegner immer wieder anläuft und presst. Mit dieser Spielweise passt er perfekt zu uns“, so Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender der Heidenheimer. Kaufmann selbst sagt über seine neue Herausforderung: „Ich freue mich darauf, ab der kommenden Woche gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen in die Saisonvorbereitung einzusteigen und bin gespannt auf meine bevorstehende Zeit in Heidenheim.“