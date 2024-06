Köln erhält Zuschlag bei El Mala-Brüdern

Der 1. FC Köln sichert sich nach Mansour Ouro-Tagba (19) und Chilohem Onuoha (19) die nächsten Zukunftshoffnungen. Wie der ‚Express‘ berichtet, verpflichtet der FC das Brüderpaar Said und Malek El Mala und verleiht sie wegen der Registrierungssperre umgehend zurück an den Stadtrivalen und Drittligisten Viktoria Köln.

Der 17-jährige Said ist im offensiven Mittelfeld zu Hause, spielte bereits zehnmal in der dritten Liga sowie einmal für die U18 des DFB. Sein zwei Jahre älterer Bruder Malek ist deutscher U19-Nationalspieler, ein 1,93 Meter großer Mittelstürmer und hat mit 17 Scorerpunkten in 22 Spielen der U19-Bundesliga West auf sich aufmerksam gemacht.

Update (16:04 Uhr): Mittlerweile hat der FC die Transfers der El Mala-Brüder bestätigt.