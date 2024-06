Chelsea: Erster Neuzugang für Maresca?

Newcastle United schaut im Werben um Innenverteidiger Tosin Adarabioyo womöglich in die Röhre. Fabrizio Romano zufolge befindet sich der FC Chelsea mittlerweile in der Pole Position im Poker um den ablösefreien Engländer. Sein Arbeitspapier bei Ligarivale FC Fulham verliert in wenigen Wochen an Gültigkeit.

Die Cottagers hätten Adarabioyo eigentlich gerne von einer Verlängerung überzeugt. Allerdings möchte der 26-Jährige den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und das nicht, wie sich zuletzt angedeutet hatte, bei den Magpies, sondern in London. Die Blues stehen laut Romano kurz davor, den Deal einzutüten. Adarabioyo wäre der erste Transfer des designierten Coaches Enzo Maresca.