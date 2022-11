Lukaku verpasst WM-Auftakt

Romelu Lukaku wird Belgien in den ersten beiden Gruppenspielen gegen Kanada und Marokko fehlen. Laut der Nachrichtenagentur ‚AFP‘ kommt ein Einsatz frühestens gegen Kroatien am 1. Dezember (16 Uhr) in Frage.

Derzeit laboriert der 29-Jährige an einer Kniesehnenverletzung, die ihn nach kurzfristigem Comeback seit fast drei Wochen zum Zuschauen verdammt. Aufgrund von Blessuren absolvierte Lukaku bislang nur fünf Pflichtspiele in dieser Saison. Dabei verzeichnete der Stürmer von Inter Mailand zwei Tore und eine Vorlage.