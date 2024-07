Auf dem Sprung: Rakitic zurück nach Europa

Der ehemalige Bundesliga-Profi Ivan Rakitic macht offenbar schon einen Strich unter das Kapitel Saudi-Arabien. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der 36-Jährige seinen Arbeitgeber Al Shabab darüber informiert, den Klub sofort verlassen zu wollen. Den Mittelfeldspieler zieht es zurück nach Europa.

Rakitic war erst Ende Januar von seinem Herzensklub FC Sevilla in den Mittleren Osten gewechselt. In der Saudi Pro League absolvierte der 106-fache kroatische Nationalspieler nur acht Partien, erzielte dabei ein Tor und legte ein weiteres auf. In Deutschland spielte Rakitic einst für Schalke 04.

Update (09:09 Uhr): Laut Fabrizio Romano wechselt Rakitic in seine kroatische Heimat zu Hajduk Split. Ein Zweijahresvertrag sei bereits ausgehandelt.