FC Bayern: Lukrative Anfragen für Kim

Min-jae Kim weckt immer mehr Begehrlichkeiten auf dem Fußballmarkt. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind auch Klubs aus Saudi-Arabien in den Kampf um den Südkoreaner des FC Bayern eingestiegen und haben bereits wegen des Innenverteidigers nachgefragt. Nach FT-Informationen sind auch der FC Chelsea und Newcastle United konkret am 28-Jährigen interessiert.

Dem Vernehmen nach müsste ein Verein ebenjene 50 Millionen Euro auf den Tisch legen, die der deutsche Rekordmeister 2023 an die SSC Neapel überwiesen hatte. Schon damals waren Klubs aus Saudi-Arabien mit lukrativen Angeboten an den Abwehrspieler herangetreten, auch im vergangenen Sommer rissen die Gerüchte nicht ab. In der kommenden Transferperiode dürfte der nächste Vorstoß kommen.