BVB verabschiedet Hummels

Mats Hummels wird noch einmal vor der Gelben Wand im Dortmunder Westfalenstadion auflaufen. Wie der BVB mitteilt, wird der Weltmeister von 2014 am Samstag Teil des Abschiedsspiels für die polnischen Vereinslegenden Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek sein und in diesem Rahmen ebenfalls verabschiedet.

Hummels hatte den BVB am Ende der vergangenen Saison mit Vertragsablauf nach 508 Spielen verlassen. Im Sommer dachte der 35-jährige Innenverteidiger lange über ein Karriereende nach, verteilte Körbe an zahlreiche interessierte Klubs. Letztlich unterschrieb er dann aber bei der AS Rom doch noch einen neuen Vertrag.