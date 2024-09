BVB heute unter Druck: Lässt Sahin alle Neuzugänge von der Leine?

Bei Borussia Dortmund war man durchaus stolz angesichts der namhaften Neuzugänge im Sommer. Doch mindestens zwei von ihnen dürften bislang noch nicht zufrieden sein mit ihren Einsatzzeiten. Anders als Waldemar Anton, Pascal Groß und Serhou Guirassy haben sich Yan Couto und Maximilian Beier noch keinen Stammplatz ergattert.

Couto war per Leihe mit Kaufpflicht unter gewissen Bedingungen von Manchester City gekommen. Bis zu 20 Millionen Euro kann der Brasilianer kosten. In der vergangenen Saison war er als Leihspieler beim Überraschungsteam FC Girona der vielleicht spektakulärste Rechtsverteidiger der spanischen Liga, schoss zwei Tore und gab zehn Assists. Diesen Offensivdrang durfte Couto beim BVB bislang noch gar nicht von Anfang an zeigen.

Dortmunds Wunschspieler Maatsen versauert auf der Bank

Julian Ryerson, körperlich präsenter und defensiv verlässlicher, hatte bislang die Nase vorn. Unter der Woche kränkelten sowohl Couto als Ryerson, beide sind aber rechtzeitig fit. Gegen vermutlich ultradefensiv eingestellte Bochumer könnte Couto nun erstmals die Chance von Beginn an erhalten und mit seinen Flankenläufen das Westfalenstadion emotional anzünden.

Beier zweimal in Folge 90 Minuten auf der Bank

Bereits einen Startelfeinsatz hat Beier auf seiner BVB-Uhr. Beim 0:0 in Bremen fehlte dem deutschen Nationalspieler als einzige Spitze aber komplett die Bindung zu den Mitspielern. Es folgten 18 Minuten gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) sowie zwei komplette Spiele auf der Bank in Brügge (3:0) und Stuttgart (1:5).

Aktuelle Form Weitere Statistiken BVB N S S U S Bochum U N S N N

Bei Beiers Ankunft bezeichnete Nuri Sahin den 30-Millionen-Einkauf noch als seinen „absoluten Wunschspieler“. Davon war zuletzt nicht viel zu sehen, was laut ‚Sky‘ auch schon zu Irritationen innerhalb des Klubs führte. Diskutiert wurde zuletzt über eine Doppelspitze aus Beier und Guirassy. Ein Modell, das gegen Bochum durchaus erstmals Anwendung finden könnte.

So könnte der BVB spielen

Auch Ryerson, Bensebaini, Can, Malen und Adeyemi sind Startelf-Kandidaten. Viele Konstellationen sind möglich.