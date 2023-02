City stößt Arsenal vom Thron | Champions League-Kracher in der EL

Guardiola zu clever für Arteta

Abseits der Königsklasse stieg am gestrigen Abend in England das Spitzenspiel zwischen dem FC Arsenal und Manchester City. Am Ende waren die Skyblues zu abgeklärt für die jungen Gunners. „Neue Garde 1, alte Garde 3“, bildet der ‚Mirror‘ auf eigene Weise das Endergebnis ab. Das ungewohnt abwartende City nutzte in einer abwechslungsreichen Partie Arsenals Patzer gnadenlos aus, weswegen die ‚Daily Mail‘ von einem „vernichtenden Schlag“ für die Titelhoffnung der Londoner schreibt. Das Team von Pep Guardiola befindet sich nun punktgleich mit Arsenal auf Platz eins. Immerhin haben die Gunners noch eine Partie weniger auf dem Konto.

Stürmer-Frust bei Chelsea

Der FC Chelsea erlebte gegen Borussia Dortmund die nächste Enttäuschung. Die 0:1-Niederlage gegen die Schwarz-Gelben wird in England mit gewohnter Häme der Boulevardpresse begleitet. Der ‚Mirror‘ schießt sich vor allem auf die Transferpolitik der Londoner ein: „Das Versäumnis, einen Torjäger zu verpflichten, hat Chelsea in den Hintern gebissen.“ João Félix und Co. ließen einige Gelegenheiten liegen. Auch der ‚Daily Star‘ prangert Chelseas mangelnde Chancenverwertung an. „Adeyemis Magie ist eine schlechte Nachricht für die Blues“, hält die ‚Daily Mail‘ fest.

Gündogan: Spur zu Barça immer heißer

Heiße Nacht in der Europa League

Nach den ersten Achtelfinalhinspielen der Champions League steigt am heutigen Donnerstag auch die Europa League in die K.o.-Phase ein. Das absolute Highlight ist das Duell zwischen dem FC Barcelona und Manchester United, die sich wohl fragen müssen, wie sie eigentlich hier gelandet sind. Nichtsdestotrotz ist die Vorfreude der Presse groß. „Duell der Champions“, titelt die spanische ‚Mundo Deportivo‘. „Lass es eine magische Nacht sein“, hofft die ‚Sport‘. Auf der Insel spricht die ‚Daily Mail‘ vom „De Jong Derby“, schließlich sei United-Coach Erik ten Hag nach wie vor an der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Frenkie de Jong interessiert. Der ‚Daily Star‘ schreibt seinerseits vom „Land der Giganten“.