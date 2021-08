Eintracht verpflichtet Pespektivstürmer Matanovic

Eintracht Frankfurt gelingt die Verpflichtung von Igor Matanovic. Der 18-jährige Mittelstürmer wechselt jedoch nicht sofort in die Mainmetropole, sondern verbringt noch zwei weitere Jahre bei seinem Ausbildungsklub FC St. Pauli. Bei der SGE erhält der Teenager einen Vertrag bis 2026.

„Igor ist ein sehr talentierter Spieler, der technisch versiert und physisch stark ist. Er hat ein großes Talent und viel Potential. Für seine Weiterentwicklung ist es wichtig, dass er so viel Spielpraxis wie möglich bekommt. Eine Ausleihe zu seinem Stammverein ist daher sinnvoll, weil er einerseits einer ambitionierten Zweitligamannschaft helfen und er andererseits in dieser und nächster Saison weitere wertvolle Schritte in seiner Entwicklung machen kann“, erklärt Sportvorstand Markus Krösche.

„Ich freue mich über die Perspektive, in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt meine Chance zu bekommen. Genauso freut mich aber auch, dass ich meine nächsten Schritte zunächst beim FC St. Pauli gehen kann“, äußert sich Matanovic selbst.

Zweitliga-Luft geschnuppert

Der 1,94 Meter große Sturmtank schnupperte in der vergangenen Saison erstmals Profiluft. In 17 Einsätzen durfte der deutsche U18-Nationalspieler ran und erzielte beim 3:2-Sieg gegen Hannover 96 im Januar seinen ersten Profitreffer. Beim Kiezklub soll das Talent zunächst weiter reifen, ehe es nach Frankfurt geht.