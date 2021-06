Meffert vor HSV-Wechsel

Jonas Meffert steht unmittelbar vor dem Wechsel zum Hamburger SV. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kostet der defensive Mittelfeldspieler von Holstein Kiel die Hanseaten eine Ablöse von rund 500.000 Euro. In Kiel steht der 26-Jährige noch bis 2022 unter Vertrag.

In Hamburg trifft Meffert auf einen alten Bekannten: Neu-Trainer Tim Walter coachte den Rechtsfuß in der Saison 2018/2019 in Kiel. In der abgelaufenen Spielzeit stand Meffert in 40 Spielen für die Störche auf dem Rasen – dabei gelang ihm ein Assist.