VfB: Union kommt für Leweling zu früh

Jamie Leweling wird dem VfB Stuttgart auch am Freitag gegen seinen Ex-Klub Union Berlin noch fehlen. Sebastian Hoeneß erklärte auf der heutigen Pressekonferenz, dass der DFB-Nationalspieler „nicht zur Verfügung steht. Wir wollen da auf Nummer sicher gehen, dass er stabil bleibt.“ Seit Anfang November fällt der 23-Jährige mit einer Oberschenkelverletzung aus, dürfte am Mittwoch in der Champions League gegen Young Boys Bern (21 Uhr) aber wieder zum Kader gehören.

Zuvor war Leweling einer der Lichtblicke der VfB-Saison. Abgesehen vom DFB-Pokal stand der Flügelspieler in allen anderen 13 Partien in der Startelf und debütierte Mitte Oktober unter Julian Nagelsmann für die deutsche Nationalmannschaft. Gegen die Niederlande avancierte er in seinem ersten Spiel mit dem entscheidenden Treffer zum Matchwinner (1:0).