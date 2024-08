Bericht: Gladbach drängt auf Neuhaus-Wechsel

„Ich fühle mich sehr wohl in Gladbach. Ich gehe davon aus, dass ich bei Borussia bleibe“, ließ Florian Neuhaus noch vor knapp einem Monat keinen Zweifel an seinen Plänen für die neue Saison zu. Das Problem: Auf Vereinsseite bewertet man die Lage anders.

Trainer Gerardo Seoane deutete bereits vor zwei Wochen an, es sei „offensichtlich, dass auf seiner Position im zentralen Mittelfeld aktuell viel Personal da ist. Wenn Manu Koné zurückkommt, haben wir dort sieben Spieler.“

Das, so Seoane weiter, sei „eine Situation, die sowohl für das Trainerteam als auch für die Spieler herausfordernd ist.“ Offenbar so herausfordernd, dass Borussia Mönchengladbach eine Trennung noch in diesem Sommer anstrebt.

Gladbach will Trennung

„Gladbach übt Wechsel-Druck auf Neuhaus aus“, schreibt die ‚Bild‘. Gegen Erzgebirge Aue (3:1) in der ersten DFB-Pokal-Runde saß Neuhaus 90 Minuten auf der Bank, laut ‚Bild‘ war sogar lange Zeit offen, ob es überhaupt für einen Kaderplatz reicht.

Dem 27-Jährigen, vertraglich bis 2027 gebunden, drohe bei Gladbach gar die Tribübe. Eine konkrete Wechselspur ist bislang nicht bekannt. Weniger als zwei Wochen bleiben, um eine Lösung zu finden.