Wolfsburg: Der Stand bei Weghorst

Marcel Schäfer, Sportdirektor des VfL Wolfsburg, äußert sich zur Situation des international begehrten Torjägers Wout Weghorst. Im Interview mit ‚Sky‘ sagt der 36-Jährige: „Es ist immer ein schönes Gefühl für den Spieler und den Verein, wenn unsere Spieler interessant sind für Top-Klubs. Das spricht für den Erfolg der Mannschaft.“

Bisher ist laut Schäfer jedoch kein Angebot in Wolfsburg eingegangen, weshalb er mit keinem Abgang im laufenden Transferfenster rechnet: „Derzeit hat sich keiner bei uns gemeldet wegen Weghorst, deshalb gehen wir fest davon aus, dass er fester Bestandteil unseres Kaders sein wird.“ In der laufenden Spielzeit knipste der 28-jährige Niederländer bereits zwölfmal in 18 Partien für die Wölfe.