Chelsea - Real: So könnt ihr das Champions League-Spiel live sehen

1:1 steht es nach den ersten 90 Minuten im Hinspiel. Durch die Auswärtstorregel geht der FC Chelsea also mit einem kleinen Vorteil ins entscheidende Duell. Ein 0:0 würde den Londonern zum Einzug ins Finale reichen. Real Madrid muss mindestens ein Tor schießen, um seinerseits das Finalticket buchen zu können. Angesichts der Defensivstärke, die Thomas Tuchel den Blues eingeimpft hat, keine allzu leichte Aufgabe.

Chelsea gegen Real live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid findet am Mittwoch, den 5. Mai statt. Der Anstoß an der Stamford Bridge erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Der Bezahlsender Sky überträgt die Partie live. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel online über Sky Go oder Sky Ticket streamen. Beim Streamingdienst DAZN ist die Begegnung ebenfalls live und in voller Länge zu sehen. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

