Fofana bei Barça angeboten?

Der FC Barcelona sucht für die kommende Saison nach einer Verstärkung für die Defensive. In diesem Zusammenhang beschäftigen sich die Katalanen laut Sacha Tavolieri mit Wesley Fofana vom FC Chelsea. Der Franzose wurde dem Bericht zufolge von seinen Beratern bei Barça ins Gespräch gebracht, zudem habe es bereits erste Gespräche gegeben.

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Chelsea wäre demnach grundsätzlich offen für einen Verkauf, verlange jedoch mindestens 30 Millionen Euro plus Boni. Barça bevorzuge hingegen offenbar eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Bei den Blues konnte der Innenverteidiger die hohen Erwartungen bislang nie vollständig erfüllen, da er immer wieder von Verletzungen ausgebremst wurde. Seit seinem Wechsel nach London verpasste der 25-Jährige bereits 126 Pflichtspiele verletzungsbedingt.