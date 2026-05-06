Menü Suche
Kommentar
La Liga

Fofana bei Barça angeboten?

von Simon Martis - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Wesley Fofana mit Kopfhörern @Maxppp

Der FC Barcelona sucht für die kommende Saison nach einer Verstärkung für die Defensive. In diesem Zusammenhang beschäftigen sich die Katalanen laut Sacha Tavolieri mit Wesley Fofana vom FC Chelsea. Der Franzose wurde dem Bericht zufolge von seinen Beratern bei Barça ins Gespräch gebracht, zudem habe es bereits erste Gespräche gegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chelsea wäre demnach grundsätzlich offen für einen Verkauf, verlange jedoch mindestens 30 Millionen Euro plus Boni. Barça bevorzuge hingegen offenbar eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Bei den Blues konnte der Innenverteidiger die hohen Erwartungen bislang nie vollständig erfüllen, da er immer wieder von Verletzungen ausgebremst wurde. Seit seinem Wechsel nach London verpasste der 25-Jährige bereits 126 Pflichtspiele verletzungsbedingt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Barcelona
Chelsea
Wesley Tidjan Fofana

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Barcelona Logo FC Barcelona
Chelsea Logo FC Chelsea
Wesley Tidjan Fofana Wesley Tidjan Fofana
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert