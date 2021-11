Southgate winkt Gehaltsverdopplung

Der englische Verband bemüht sich um eine Vertragsverlängerung mit Gareth Southgate. Laut einem Bericht der ‚Sun‘ könnte der 51-Jährige in Zukunft ein Jahresgehalt von umgerechnet rund sieben Millionen Euro einstreichen – doppelt so viel wie bislang. Kapitän Harry Kane würde einen Verbleib des Nationaltrainers begrüßen: „Ich würde es lieben, wenn er bleibt. Aber das hängt von ihm, dem Verband und seiner persönlichen Entscheidung ab. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.“

Das aktuelle Arbeitspapier von Southgate läuft nach der Weltmeisterschaft in Katar im kommenden Jahr aus. Allerdings will der Engländer erst über das Angebot sprechen, wenn sich die Three Lions für das Turnier im Wüstenstaat qualifiziert haben.