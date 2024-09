Real tütet wichtige Verlängerung ein

Real Madrid hat offenbar Ferland Mendy von einer Verlängerung überzeugt. Laut der ‚Marca‘ sind die letzten Details bezüglich des neuen Arbeitspapiers für den Linksverteidiger mittlerweile geklärt. Demnach dehnt Mendy seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2027 aus. Trotz des Dauerthemas Alphonso Davies war Trainer Carlo Ancelotti wichtig, dass die Zukunft von Mendy langfristig geklärt ist.

Der Franzose ist nach schwierigen Jahren zum wichtigen Spieler bei den Königlichen gereift. Immer wieder wurde Mendy seit seiner Ankunft bei Real im Sommer 2019 von Verletzungen zurückgeworfen. In der laufenden Spielzeit stand der 29-Jährige in fünf von sechs möglichen Partien in der Startformation. Vergangene Saison bestritt der Linksfuß insgesamt 37 Partien.