FC Bayern: Der weitere Plan mit Neuer

Manuel Neuer darf sich nach seinem Bundesliga-Comeback offenbar auch auf einen Einsatz im DFB-Pokal freuen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben die Verantwortlichen um Trainer Thomas Tuchel entschieden, dass der 37-Jährige zwecks Spielpraxis auch gegen den 1. FC Saarbrücken (Mittwoch, 20:45 Uhr) das Tor hüten soll.

Leidtragender dieses Szenarios wäre Sommer-Neuzugang Daniel Peretz (23), der in der ersten Pokal-Runde gegen Preußen Münster (4:0) zwischen den Pfosten stand. In der vergangenen Woche berichtete die ‚Bild‘ in ihrem Podcast ‚Bayern Insider‘, dass Peretz den Rekordmeister in der kommenden Winter-Transferperiode bereits wieder verlassen könnte.