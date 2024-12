Tierney vor Arsenal-Abschied?

Celtic Glasgow bringt sich für eine Rückholaktion von Kieran Tierney in Stellung. Wie ‚Sun‘ und ‚Sky Sports‘ übereinstimmend berichten, will Celtic den 27-jährigen Linksverteidiger vom FC Arsenal im Bestfall schon im Januar zurück an Bord holen. Tierneys Vertrag bei den Gunners läuft zum Saisonende aus, die vereinsseitige Option zur Verlängerung um ein Jahr ließen die Londoner jüngst verstreichen. Sollte Celtic den schottischen Nationalspieler nicht per Rückrundenleihe verpflichten können, wäre die andere Option ein ablösefreier Transfer im Anschluss an die Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei einer Leihe müsste Arsenal wahrscheinlich noch Teile des Gehalts übernehmen, um den Deal möglich zu machen. Im Sommer 2019 hatten die Gunners Tierney für stolze 27 Millionen Euro – damaliger schottischer Ligarekord – von Celtic verpflichtet. Seitdem lief der Linksfuß insgesamt 125 Mal für Arsenal auf, seinen Stammplatz auf der linken Abwehrseite verlor Tierney mit der Zeit jedoch an Oleksandr Zinchenko. Vergangene Spielzeit wurde Tierney zu Real Sociedad San Sebastián ausgeliehen. In der laufenden Saison kommt er nur auf 69 Einsatzminuten.