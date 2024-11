Eintracht: Kristensen ist zurück

Eintracht Frankfurt kann wieder auf Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen zurückgreifen. Der 27-Jährige gehört dem Kader für das fünfte Europa League-Gruppenspiel gegen seinen Ex-Klub FC Midtjylland an, nachdem er am heutigen Mittwoch zum ersten Mal wieder am Mannschaftstraining teilnahm.

Aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasste der 24-fache dänische Nationalspieler zuletzt wettbewerbsübergreifend fünf Spiele. Vor seinem Ausfall war die Leihgabe von Leeds United unangefochtener Stammspieler in der Eintracht-Defensive, nun muss sich Kristensen im Duell mit Shootingstar Nnamdi Collins (20) behaupten, der die rechte Seite während seiner Abstinenz beackerte.