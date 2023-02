Neuer Torwart-Trainer für Bayern

Der FC Bayern hat einen neuen Torwarttrainer. Wie die Münchner offiziell mitteilen, kommt Michael Rechner von der TSG Hoffenheim nach München. Seit 2008 war der frühere Profi des SV Waldhof Mannheim für die Kraichgauer aktiv, ab 2015 dann für die Bundesligamannschaft. Seit 2021 arbeitet er parallel als Torwartcoach für die türkische Nationalmannschaft.

An der Säbener Straße tritt Rechner die Nachfolge von Toni Tapalovic an, der vor zwei Wochen aus seinem Amt entlassen wurde. Nach einem Zerwürfnis mit Cheftrainer Julian Nagelsmann und Vorwürfen, er habe intern besprochene Themen über Manuel Neuer an die Mannschaft weitergegeben, musste der 42-Jährige seinen Hut nehmen. In der Zwischenzeit hatte Ex-Bayern-Keeper Tom Starke die Betreuung der Torwartgruppe übernommen.

