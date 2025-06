Sané mit Bayern zur Klub-WM

Das Kapitel Leroy Sané beim FC Bayern München ist noch nicht endgültig geschlossen. Wie der Rekordmeister bekanntgibt, fliegt der Flügelspieler mit zur Klub-WM in die USA und wird bis zum 30. Juni im Kader der Bayern stehen.

Ab 1. Juli steht der 29-Jährige dann in Istanbul bei Galatasaray unter Vertrag. Am Bosporus verdient Sané ein fürstliches Gehalt von neun Millionen Euro netto plus drei Millionen Euro an Boni, ebenfalls netto, pro Saison.