Alonsos Forderung an Boniface

Xabi Alonso wünscht sich von Goalgetter Victor Boniface mehr Defensivarbeit. Das gab Bayer Leverkusens Cheftrainer nach dem vergangenen 4:1-Sieg über die TSG Hoffenheim, bei dem der nigerianische Angreifer zwei Tore und eine Vorlage beisteuerte, zu verstehen: „Er kann und er muss mehr machen. Er weiß das. Und wir brauchen das. Die Mannschaft braucht das.“

Grundsätzlich sei Alonso mit den Leistungen seines Schützlings aber durchaus zufrieden. „Für die Verteidiger ist es sehr schwer, gegen ihn zu spielen. Das ist sehr wichtig. Er hat großen Einfluss in unser Spiel“, so der spanische Fußballehrer. Die vergangene Rückrunde laborierte Boniface wochenlang an einer hartnäckigen Adduktorenverletzung, scheint mittlerweile aber zu alter Stärke zurückzufinden.