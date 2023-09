Medien: Nusa erteilte Chelsea und Arsenal einen Korb

Antonio Nusa hat sich anscheinend bewusst gegen einen Wechsel in die englische Premier League entschieden. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, lehnte der 18-jährige Offensivspieler Offerten vom FC Chelsea und dem FC Arsenal ab. Stattdessen entschied sich der Norweger dafür, zunächst beim FC Brügge zu bleiben, an den er vertraglich noch bis 2027 gebunden ist.

Für den belgischen Erstligisten stand Nusa trotz seines jungen Alters bereits 47 Mal auf dem Rasen und war an neun Treffern (fünf Tore, vier Assists) direkt beteiligt. Chelsea soll am Deadline Day noch an den zweifachen Nationalspieler herangetreten sein. Musa berücksichtigte jedoch den Rat seines ehemaligen Trainers. „Ich hab ihm gesagt, dass er bei Brügge bleiben soll. Es hat keine Eile. Er wird auch im Winter oder kommenden Sommer wieder Angebote erhalten“, lässt sich Gaute Larsen von ‚Sport Witness‘ zitieren.