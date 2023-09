Deal am Deadline Day scheiterte: Chelsea will auch Toptalent Nusa

Über 460 Millionen Euro gab der FC Chelsea im zurückliegenden Transfersommer für neue Spieler aus. Wenn es nach Besitzer Todd Boehly und Co. gegangen wäre, wären wohl noch 30 Millionen mehr hinzugekommen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Londoner am Deadline Day ein Angebot in dieser Höhe beim FC Brügge für Antonio Nusa abgegeben.

Dieses wurde jedoch abgelehnt, der 18-jährige Flügelspieler wirbelt nach wie vor die Seitenlinie bei den Belgiern hoch und runter. Romano zufolge erwägt Chelsea aber, den Transfer nachzuholen und möchte den jungen Norweger in den nächsten Monaten weiter beobachten.

Nusa bestätigt

Nusa selbst bestätigt im Interview mit dem norwegischen ‚TV2‘ das Interesse des CFC. „Ich wusste eigentlich schon, dass kein Transfer passieren würde, doch dann lag auf einmal das Geld auf dem Tisch. Dann denkt man doch schon etwas anders über die Sache nach. Wir mussten uns dann noch einmal unterhalten, aber wir waren derselben Meinung, also gab es da kein Problem. Ich wusste, was ich will, alles ist so gelaufen, wie es sollte.“

Der schnelle Rechtsfuß will in seiner Karriere also nichts überstürzen und sich in Ruhe in Brügge entwickeln. Das scheint Stand jetzt der richtige Schritt gewesen zu sein: Nusa zeigt sich in der Jupiler Pro League in guter Form, kommt auf zwei Torbeteiligungen in vier Spielen. Jüngst wurde er zudem erstmals für die norwegische Nationalmannschaft nominiert.