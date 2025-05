Bochum muss Holtmann-Enttäuschung verkraften

Die Zukunft von Gerrit Holtmann war lange Zeit offen, ist jetzt aber geklärt. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft beim VfL Bochum aus und der schnelle Linksfuß wird nicht verlängern. „Wir hätten gerne mit Gerrit weitergemacht. Er hat sich mit dem VfL und den Menschen hier identifiziert. Wir haben gute und wertschätzende Gespräche geführt, an deren Ende er uns mitgeteilt hat, dass er sich für eine andere Herausforderung entschieden hat“, so Geschäftsführer Sport Dirk Dufner.

Holtmann stand seit 2020 beim VfL unter Vertrag, war zwischenzeitlich an Antalyaspor und den SV Darmstadt 98 verliehen. In dieser Saison wurde Holtmann immer wichtiger, kam am Ende auf 23 Spiele in der Liga. Auch deshalb standen die Vorzeichen für eine weitere Zusammenarbeit eigentlich gut – nun aber die Kehrtwende.