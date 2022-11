Neuer Coach für die Rangers?

Die Glasgow Rangers könnten womöglich einen Nachfolger für Ex-Trainer Giovanni van Bronckhorst gefunden haben. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, führen die Schotten Gespräche mit Queens Park Rangers-Coach Mick Beale. Der 42-Jährige ist demzufolge heiß darauf, den seit rund einer Woche vakanten Posten im Ibrox-Park zu übernehmen. QPR gestattet die Verhandlungen mit seinem Trainer.

Beale kennt die Rangers bereits bestens. Von 2018 bis 2021 stand er drei Jahre lang als Assistent von Steven Gerrard in Glasgow mit an der Seitenlinie. Für die Rückkehr als Chef hat sich Beale bei seiner ersten Trainerstation bei QPR einen Namen gemacht. Nach 21 Spieltagen rangieren die Londoner auf dem siebten Tabellenplatz in der zweitklassigen Championship.