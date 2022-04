Bericht: Kaufoption läuft ab – Brekalo will nach Spanien

Die Leihe von Josip Brekalo zum FC Turin darf schon jetzt als Erfolg bezeichnet werden. Dass die Italiener die Kaufoption über 10,5 Millionen Euro für den Flügelspieler vom VfL Wolfsburg ziehen, ist laut ‚Wolfsburger Allgemeiner Zeitung‘ dennoch nicht gesichert.

Dem Bericht zufolge läuft die Option am 15. Mai ab. Bis dahin müsste der Serie A-Klub den Wölfen eine endgültige Entscheidung über den Transfer mitteilen. Vor kurzem soll es diesbezüglich ein positives Signal aus Turin gegeben haben. In der piemontesischen Hauptstadt winkt Brekalo ein Fünfjahresvertrag.

Brekalo schielt nach Spanien

Der 23-jährige Kroate plant scheinbar aber schon seinen nächsten Schritt. Der Lokalzeitung zufolge strebt Brekalo einen Transfer nach Spanien an. Hierzu wechselte der trickreiche Offensivakteur seine Berateragentur – und erste Interessenten aus La Liga sollen bereits angeklopft haben.

Für Brekalo steht derzeit also noch nicht fest, welches Trikot er in der kommenden Saison tragen wird. Torino hat alle Karten in der Hand und kann eigenständig entscheiden, ob aus dem Leihgeschäft ein permanenter Transfer wird. Ob dies in Brekalos Interesse wäre, darf aufgrund seines Beraterwechsels und der Spanien-Gerüchte zumindest angezweifelt werden.