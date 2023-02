Real-Verlängerung: Asensio muss warten

Eine Verlängerung von Marco Asensio bei Real Madrid zeichnet sich nach wie vor nicht ab. Wie die ‚as‘ berichtet, haben die Königlichen dem 27-jährigen Flügelspieler noch kein Vertragsangebot unterbreitet. Das aktuelle Arbeitspapier des Spaniers läuft aus.

Asensio stand in der laufenden Saison bereits in 25 Pflichtspielen auf dem Platz, kommt aber häufig als Joker zum Einsatz. Beim 2:0 gegen den FC Valencia am vergangenen Donnerstag stand der Linksfuß jedoch in der Startelf und bedankte sich mit einem Tor.

