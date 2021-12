Bericht: Bayern vor Raphinha-Verpflichtung

Vollzieht der FC Bayern im Januar etwa einen Großtransfer? Das jedenfalls legt ein Bericht von ‚TNT Sports‘ aus Brasilien nahe. Der TV-Sender behauptet, dass der deutsche Rekordmeister kurz vor der Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers Raphinha steht.

EXCLUSIVO! Segundo apuração de @brunoformiga, Raphinha saírá do Leeds para o Bayern na próxima janela, e os valores giram por volta de 50Mi de euros. Clube formador, o Avaí já conta com a sua parte na negociação, que deve ser de 1,5 milhão de euros, no orçamento do próximo ano. pic.twitter.com/7JybVqaBUt — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) December 24, 2021

Demnach sollen satte 50 Millionen Euro Ablöse an dessen Klub Leeds United fließen, wo der Flügelstürmer in der laufenden Premier League-Saison acht Tore in 16 Spielen erzielte. Diese starken Leistungen brachten Raphinha im Oktober seine erste Nominierung für die Seleção ein.

FT-Meinung