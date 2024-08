„Enorm irritiert“: Bayern reagieren auf Carro-Attacke

Der FC Bayern hat auf den öffentlichen Angriff von Fernando Carro gegen Sportvorstand Max Eberl reagiert. „Uns hat die persönliche Attacke von Fernando Carro auf Max Eberl enorm irritiert“, so Geschäftsführer Jan-Christian Dreesen in einer offiziellen Klubmitteilung. Und weiter: „Das habe ich Fernando Carro in einem persönlichen Gespräch auch mitgeteilt, denn wir können und werden solche unsachlichen Angriffe auf den FC Bayern niemals dulden, geschweige denn akzeptieren.“

Dreesen schließt mit den Worten: „Dass er hier einen Fehler gemacht hat, hat er mit seiner öffentlichen Entschuldigung eingeräumt. Bei aller sportlichen Konkurrenz sollten wir uns dennoch von gegenseitigem Respekt leiten lassen.“

Carro, Klubchef bei Bayer Leverkusen, hatte am gestrigen Dienstag auf einer Fan-Veranstaltung innerhalb der BayArena gesagt: „Also, ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts.“ Kontext der verbalen Entgleisung ist wohl der Transferpoker um Jonathan Tah, in dem der FC Bayern bestehende Absprachen gebrochen haben soll.

Der Leverkusener Funktionär hat sich bereits bei Eberl entschuldigt. „Ich bin ein emotionaler Mensch. Die Aussagen zu Max Eberl habe ich in einem informellen Austausch mit Bayer 04-Fans getätigt. Dass sie in dieser Form aufgegriffen und multipliziert werden, war nicht beabsichtigt. Das ändert aber auch nichts mehr an der Aussage, für die ich mich hiermit entschuldige. Ich respektiere selbstverständlich den FC Bayern, seine Verantwortlichen und die Leistungen, die dieser Verein für den deutschen Fußball erbracht hat“, ließ Carro am Vormittag via ‚Bild‘ verlauten.