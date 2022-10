Wintertransfers bei Werder: „Werden uns zusammensetzen“

Werder Bremen könnte auf dem Wintertransfermarkt aktiv werden. Wie Clemens Fritz, Leiter des Lizenzspielerbereichs beim Weserklub, gegenüber der ‚Bild‘ erklärt, werde man sich während der WM-Pause „zusammensetzen und das Thema besprechen“. Hintergrund waren Aussagen von Cheftrainer Ole Werner bezüglich der Kadertiefe.

„Fakt ist, dass wir nicht so einen Monster-Kader haben, was die Feldspieler angeht“, so der 34-Jährige. Ob Werder dann auch wirklich neue Spieler verpflichtet, lässt Fritz offen, stellt jedoch klar: „Wir verfolgen den Markt, unsere Scouts sind grundsätzlich immer unterwegs.“