Ex-Kölner zu Real? | Rangnick stichelt gegen England

Nach dem Abgang von Nacho (34) zu Al Qadsiah sucht Real Madrid nach einem Ersatz für die Innenverteidigung. Seit einigen Monaten gilt Leny Yoro (18) vom OSC Lille als heißester Kandidat für die Planstelle. Weil der französische Klub jedoch eine enorm hohe Ablöse für sein Talent verlangt, sollen die Königlichen nun einen ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler als Plan B auserkoren haben. Nach Informationen der spanischen Digitalzeitung ‚Okdiario‘ hat der spanische Meister Yann Bisseck von Inter Mailand ins Visier genommen.

„Real Madrid möchte weiterhin junge Spieler verpflichten und Bisseck passt mit seinen 23 Jahren genau in diese Kategorie“, heißt es in dem Bericht. Der 1,96 Meter große Innenverteidiger ist ein Eigengewächs des 1. FC Köln und war 2021 erst zu Aarhus in Dänemark und im vergangenen Sommer nach Italien gewechselt. „Seine erste Saison in Mailand war nicht einfach, da er in einer Meisterschaft ankam, die ihm völlig unbekannt war und er einen harten Wettbewerb hatte. Aber das hat ihn nicht daran gehindert, in dieser Saison insgesamt 21 Spiele zu absolvieren“, zeigt sich ‚Okdiario‘ beeindruckt.

Die österreichische Nationalmannschaft musste am Dienstagabend nach einem hart umkämpften Spiel gegen die Türkei (1:2) bereits im Achtelfinale der Europameisterschaft die Segel streichen. „Trotz des Ausscheidens trug Österreich zu einem der unterhaltsamsten Spiele des bisherigen Turniers bei, das nach mehreren enttäuschenden Achtelfinalbegegnungen stattfand“, lobt die ‚Daily Mail‘ den Fußball, den Ralf Rangnick im Alpenland spielen lässt.

Dieser wiederum konnte es sich auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie nicht nehmen lassen, genau in dieselbe Kerbe zu schlagen. „Ich habe andere Spiele gesehen, bei denen es schwierig war, überhaupt wach zu bleiben. Das war bei unseren Partien immerhin nicht der Fall“, so der 66-jährige Fußballlehrer. Eine Spitze, die die englische Boulevardzeitung vor allem auf die Three Lions gemünzt sah, die sich nur knapp gegen Slowenien (2:1 n.V.) durchgesetzt hatten: „Der ehemalige Interimschef von ManUnited macht sich über England lustig.“