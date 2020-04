Zwei Optionen für Bellarabi

Karim Bellarabi steht vor der Entscheidung, ob er seinen 2021 auslaufenden Vertrag bei Bayer Leverkusen ausdehnt. Als Alternative gilt laut einem Bericht der ‚Bild‘ ein Wechsel in die englische Premier League. „Karim kann sich vorstellen, auch über 2021 hinaus in Leverkusen zu verlängern. Er fühlt sich sehr wohl in diesem Verein. Aber es ist genauso denkbar, dass er seinen Vertrag erfüllt und in einem Jahr noch mal eine neue Herausforderung sucht“, erklärt Bellarabis Berater Konstantin Liolis.

Auf Seiten der Leverkusener ist die Sachlage klar. Sportchef Rudi Völler betont, das Arbeitspapier mit dem 30-jährigen Flügelflitzer ausdehnen zu wollen: „Es gab erste Gespräche. Wir sind sehr zufrieden mit Karims Entwicklung, suchen nach einer guten Lösung.“ Der Spieler selbst ließ zuletzt wissen, dass er „zu schätzen“ wisse, was er an Leverkusen hat.