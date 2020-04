Bayer 04: Bellarabi stellt Verlängerung in Aussicht

Karim Bellarabi geht in puncto Vertragsverlängerung einen Schritt auf Bayer Leverkusen zu. „Ich bin fast zehn Jahre hier und weiß zu schätzen, was ich in Leverkusen habe. Wir werden demnächst sicher Gespräche führen. Ich kann mir gut vorstellen, hier länger zu bleiben“ erklärt der 30-Jährige in der ‚Sport Bild‘, weiß aber auch: „Derzeit sind andere Dinge wichtiger als mein Vertrag.“

Bis 2021 ist der Flügelspieler noch an die Werkself gebunden. Jüngst hatte auch Geschäftsführer Rudi Völler im ‚kicker‘ bestätigt, dass es von Vereinsseite Interesse an einer Verlängerung mit Bellarabi gibt. In der laufenden Saison kommt der 30-Jährige auf fünf Tore und neun Vorlagen in 32 Pflichtspielen.