RB: Schäfer erhöht Druck auf Rose

Marcel Schäfer fordert von seinem Trainer Marco Rose den schnellen Turnaround. Von der ‚Bild‘ danach gefragt, ob RB Leipzig definitiv mit dem 48-Jährigen in die Winterpause gehen werde, antwortet der Geschäftsführer Sport: „Wir alle wissen, dass wir schleunigst wieder Zählbares mitnehmen müssen. Zuletzt haben wir einen Punkt aus fünf Partien geholt – deutlich zu wenig für unsere Ansprüche.“ Ein klares Bekenntnis oder gar eine Jobgarantie möchte Schäfer also nicht aussprechen.

Schon im Gespräch mit dem ‚kicker‘ ließ er jüngst Ähnliches durchblicken. Klar ist: Nach vier Niederlagen und einem Unentschieden in den jüngsten fünf Spielen ist der Druck auf Rose so groß wie noch nie in seiner RB-Amtszeit. Schäfer betont jedoch, dass er gerne mit dem aktuellen Coach die Wende schaffen möchte: „Und ich habe in den vergangenen Wochen schon mehrfach betont, dass ich überzeugt bin, dass wir dies in der aktuellen Konstellation schaffen.“