Wieder einmal schwirrt der Name Oliver Glasner durch Leipzig. In den vergangenen Wochen wurde der 50-Jährige, aktuell Trainer von Crystal Palace, immer wieder mit RB in Verbindung gebracht.

Wie ‚Sky‘ nun berichtet, bleibt Glasner ein heißer Kandidat für die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Marco Rose. Es soll sogar bereits ein Treffen zwischen dem Management von Glasner und den Sachsen gegeben haben.

Ablöse als Hürde?

Das Problem: Der Vertrag des Österreichers bei Palace läuft noch bis 2026, somit würde eine Ablöse fällig werden. Der Pay-TV-Sender berichtet allerdings von einer Ausstiegsklausel, die im Vertrag von Glasner für diesen Sommer integriert ist.

Für Glasner wäre Leipzig nach Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg die dritte Station in der Bundesliga. Zu RB-Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer, den er noch aus seiner Zeit bei den Wölfen kennt, pflegt er ein gutes Verhältnis. Bis Saisonende übernimmt Zsolt Löw interimsweise bei RB.