Im Poker um Offensivjuwel Andrija Maksimovic (17) macht RB Leipzig womöglich zeitnah das Rennen. Die Sachsen, die bereits vor rund einem Monat als Favorit auf den Zuschlag gehandelt wurden, wollen laut ‚Mozzart Sport‘ in der nächsten Woche ein offizielles Angebot bei Roter Stern Belgrad einreichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis Ende April, so die Einschätzung des serbischen Onlineportals, könnte der Transfer über die Bühne gehen. Die Ablöseforderung soll bei 13 Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni liegen. Maksimovic steht noch bis 2027 in Belgrad unter Vertrag.

Neben den Leipzigern haben den Linksfuß, der in seiner Heimat mitunter Serbien-Messi genannt wird, auch Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Juventus Turin, einige Premier League-Klubs und vor allem Paris St. Germain auf dem Zettel. RB scheint nun aber kurz davor, den Deal einzutüten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den serbischen Rekordmeister kommt der flexible Offensivspieler, der im Juni 18 Jahre alt wird, bereits auf 30 Profieinsätze (vier Tore, sieben Assists). Siebenmal lief Maksimovic in der Champions League auf, sechsmal für Serbiens A-Nationalmannschaft.