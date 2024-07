Adeyemi & Sancho im Doppelpack: Zusage an neuen Klub?

Bei Juventus Turin zeichnet sich in diesem Transferfenster ein großer Umbruch in der Offensive ab. Moise Kean (24) hat sich bereits dem AC Florenz angeschlossen, Matias Soulé (21) könnte für über 30 Millionen Euro zu Leicester City wechseln.

Die Freigabe haben außerdem Arkadiusz Milik (30) und Filip Kostic (31) – der neue Trainer Thiago Motta plant ohne die beiden. Möglich ist auch ein Abgang von Federico Chiesa (26), der angeblich bei Manchester United angeboten wurde.

Sancho auf Leihbasis

Von dort könnte dann auch Ersatz kommen: Jadon Sancho (24) steht weit oben auf der Turiner Liste. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass Juves Technischer Direktor Cristiano Giuntoli sogar schon die Zusage des Engländers in der Tasche hat.

Sancho soll nach Möglichkeit auf Leihbasis kommen, eine Einigung mit Manchester steht aber noch aus und sei auch nicht allzu schnell zu erwarten. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ spekuliert, Mitte August könnte es so weit sein.

Adeyemi sagt ja

Noch etwas höher angesiedelt auf Juves Wunschzettel ist Sanchos Ex-Teamkollege Karim Adeyemi (22). Auch vom BVB-Profi gibt es schon grünes Licht, berichtet die italienische Zeitung. Giuntoli wolle nun die Verhandlungen mit Borussia Dortmund aufnehmen.

Mindestens 30 bis 40 Millionen Euro wären in puncto Ablöse wohl fällig, grundsätzliche Verkaufsbereitschaft besteht aber. Adeyemi genießt in den Kaderplanungen der Alten Dame Priorität, so die ‚Gazzetta‘ – einen Doppeltransfer mit Sancho schließe das aber keinesfalls aus.