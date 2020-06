Eintracht & Leipzig buhlen um Rog

RB Leipzig und Eintracht Frankfurt beschäftigen sich offenbar mit einer Verpflichtung von Marko Rog. Das berichtet das italienische Onlineportal ‚Tuttomercatoweb‘. Demnach bestehen bereits „enge Kontakte“ mit den Beratern des 24-Jährigen von Cagliari Calcio.

Beim Tabellenzwölften der Serie A hat sich Rog im zentralen Mittelfeld zu einer der Säulen im Team entwickelt. Abgesehen von zwei Partien, die er wegen einer Gelbsperre und einer Oberschenkelverletzung verpasste, absolvierte der kroatische Nationalspieler (17 Länderspiele) jedes mögliche Ligaspiel. In insgesamt 19 Einsätzen steuerte er einen Treffer bei.

Für eine Verpflichtung müssten Leipzig und die SGE, die Rog bereits im vergangenen Sommer verpflichten wollte, allerdings tief in die Tasche greifen. Cagliari schnappte der Eintracht Rog dank einer Leihe inklusive Kaufplicht weg. Dementsprechend muss der Klub aus Sardinien 13 Millionen Euro an die SSC Neapel überweisen – und will bei einem Weiterverkauf möglichst Gewinn erzielen.

